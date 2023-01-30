В Украине выдают повестки нового образца: что грозит за неявку в военкомат

Документы нового образца выдают военнообязанным после принятия Кабмином новых правил постановки на воинский учет.

В Украине ввели повестки нового образца / president.gov.ua

В Украине военнообязанным недавно начали выдавать уведомления нового образца.

Они имеют сразу несколько отличий от предыдущего. Об этом Т1 Новини рассказал начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев.

Документы нового образца выдают военнообязанным после принятия Кабмином новых правил постановки на воинский учет.

Повестки нового образца: главные отличия

В Украине повестки нового образца имеют сразу несколько нововведений: новое название военкоматов, увеличение перечня документов и добавление упоминания о законодательной ответственности за неявку.

Отличие от предыдущего образца в новом названии для военкоматов — теперь это территориальные центры.

Еще одно новшество: военнообязанным необходимо иметь больше документов, которые нужно взять с собой — к паспорту, военному билету и прописному добавился идентификационный код.

Также прояснена ответственность за неявку в военкомат: отныне в повестках упоминается законодательная ответственность за неявку в назначенное время без уважительной причины.

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"Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством по которым человек может не прибыть в территориальный центр. А сейчас уже четко детализировали, что если лицо не явилось без уважительных причин, то тогда уже его ждет ответственность согласно требованиям действующего законодательства", — добавил Гусев.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

Смотрите сюжет ТСН - Во время выезда за пределы области военнообязанным требуется разрешение

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