В Украину запретили ввозить Мастера и Маргариту и книги Акунина: чиновник назвал причину

Борис Акунин / Reuters

Украинский госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз из пределов России экземпляров легендарного авантюрно-мистического романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита, а также детективные книги писателя-беллетриста Бориса Акунина (настоящее имя ‒ Григорий Чхартишвили). Об этом в интервью порталу Укринформ сказал руководитель Управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции ведомства Сергей Олийнык.

Чиновник убежден, что абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира".

"Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором. […] В серии детективов про Эраста Фандорина российский силовик предстает не в образе кровавого опричника, а истинного аристократа ХІХ века. А все описанные события происходили в то время, когда Московия вырезала черкесский народ", ‒ заявил Олийнык.

Боле того, чиновник сожалеет об отсутствии полного запрета на ввоз книг из РФ ‒ "потому что "пропаганда скрывается в деталях".

Касаемо романа "Мастер и Маргарита", то Олийнык утверждает, что речь идет о конкретном издании, в предисловии которого речь идет о "представителях российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Читайте такжеПочему запрет ввоза российских книг не спасет украинских издателей

Напомним, ранее сообщалось: