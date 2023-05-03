В Украине будут изымать символы 'советщины': ВРУ приняла закон 'АнтиПушкин'

С сегодняшнего дня памятники российской и советской эпохи на территории Украины не будут считаться национальным культурным наследием.

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Рада приняла закон "АнтиПушкин" / Фото: УНИАН, скриншот: t.me/otkachenkokyiv

В среду, 3 мая, Верховная Рада Украина приняла закон, который позволяет изымать из государственного реестра недвижимых памятников Украины советские и имперские культурные символы.

Об этом написал в своем Telegram-канале Министр культуры Александр Ткаченко, назвав принятый закон "АнтиПушкин".

"Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, что является символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", – говорится в заметке министра.

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Александр Ткаченко добавил, что не понимает, зачем в украинских населенных пунктах 400 улиц Пушкина, на части из которых стоят памятники русскому поэту.

"Нам надо упростить процедуры очистки украинского публичного пространства от российских маркеров", - подчеркнул он.

Отныне не будут считаться культурным наследием достопримечательности:

которые посвящены людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);

руководителям в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик;

посвящены событиям, связанным с деятельностью Коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;

являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики.

Депутаты проголосовали за закон "АнтиПушкин" / скриншот: t.me/otkachenkokyiv

За закон, который был разработан Министерством культуры и информационной политики, проголосовали 285 народных депутатов.

Санкции против России

Напомним, что Украина ввела санкции против президента Федерации триатлона РФ Ксении Шойгу – дочери министра обороны России Сергея Шойгу. Санкции применяются против 82 российских деятелей спорта, в том числе – олимпийские чемпионы.

Зеленский ввел массивные санкции против России на 50 лет. Против попавших в список вводится полный пакет персональных санкций.

Также под санкции попали 200 российских компаний. В документе говорится, что санкции введены на десятки лет.

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