"Мы за Украину": в Ялте школьника заставили извиниться перед Путиным и Россией

Ранее на улице оккупированной Ялты парень сказал фразу "мы за Украину" в ответ на вопрос о том, не боятся ли он и его товарищ грядущего контрнаступления ВСУ.

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Школьника из Ялты обвинили в, дескать, "дискредитации ВС РФ" / Коллаж скриншот соцсети, Минобороны РФ

Ученика 11-го класса одной из школ захваченной агрессором Россией Ялты оштрафовали на 40 тысяч рублей и заставили извиниться перед РФ и Владимиром Путиным за то, что на одной из улиц города он сказал фразу "Мы за Украину".

Как сообщает так называемая "пресс-служба" фейкового "УМВД Крыма", ученика 11-го класса школы №2 задержали и предъявили ему обвинение в, дескать, "дискредитации ВС РФ".

Незаконный "Ялтинский городской суд" оштрафовал парня на 40 тысяч рублей за фразу "Мы за Украину", которую он озвучил в ответ на вопрос женщины, которая спросила у школьников, не боятся ли они контрнаступления ВСУ.

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Более того, школьника цинично заставили извиниться перед агрессором Россией и ее главарем Владимиром Путиным.

Смотрите видео, как оккупанты РФ в Ялте заставили школьника извиняться за фразу "Мы за Украину"

Школьника из Ялты заставили извиняться даже перед Путиным / Скриншот соцсети

"Я понял свою глупость. В первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации и перед президентом Российской Федерации", - сказал школьник.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Украина Владимир Зеленский ранее заявил, что как только ВСУ подойдут к административной границе с оккупированным Крымом, российские оккупационные войска будут бежать. По словам Зеленского, местные жители выйдут на улицы и помогут украинское армии выгнать самопровозглашенные фейковые "крымские власти".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что оккупанта Россию следует отрезать от Крыма, чтобы российская армия пошла на новый "жест доброй воли". Граждане РФ должны как можно скорее покинуть Крым.

Министр обороны Алексей Резников допустил сценарий, при котором Украина освободит Крымский полуостров без боя. По словам Резникова, как только ВСУ перекроют оккупантам все пути снабжения, вражеские силы сами убедятся в том, что им нужно покинуть Крым.

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