В УЗ назвали возможную причину ЧП с Интерсити под Запорожьем

Вагоны поезда могли сойти с рельсов из-за одной проблемы, сообщили в Укрзализныце.
Руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский сказал, что предварительная причина чрезвычайного происшествия с поездом Интерсити под Запорожьем – проблема с путями.
Предварительно известно, что машинист заметил проблему с рельсами и сразу экстренно затормозил, рассказал управленец в эфире канала Украина 24.
По его словам, быстрая реакция машиниста – один из факторов, благодаря которому в результате ЧП нет жертв.
"…Есть предварительный комментарий от машиниста о том, что была проблема с рельсами, …но это все комиссия будет на месте изучать во всех деталях...", – поделился Перцовский.
Собеседник добавил, что после аварии был нарушен контактный провод. Управленец также сообщил, что пассажиров Интерсити довезут до Запорожья на тепловозе.
- Ранее стало известно, что 29 марта поезд сообщением Киев – Запорожье (№732) не доехал до пункта назначения. В 50 километрах от Запорожья с рельсов сошли шесть вагонов из девяти, в них находились 88 пассажиров. Обошлось без жертв и пострадавших.
- В УЗ поделились, что для расследования инцидента создали комиссию.
- Интерсити выехал из Киева в Запорожье в 07:08, он должен был приехать в пункт назначения в 15:15.