В УЗ назвали возможную причину ЧП с Интерсити под Запорожьем

Раскрыта предварительная причина ЧП с Интерсити у Запорожья / Facebook.com

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский сказал, что предварительная причина чрезвычайного происшествия с поездом Интерсити под Запорожьем – проблема с путями.

Предварительно известно, что машинист заметил проблему с рельсами и сразу экстренно затормозил, рассказал управленец в эфире канала Украина 24.

По его словам, быстрая реакция машиниста – один из факторов, благодаря которому в результате ЧП нет жертв.

"…Есть предварительный комментарий от машиниста о том, что была проблема с рельсами, …но это все комиссия будет на месте изучать во всех деталях...", – поделился Перцовский.

Собеседник добавил, что после аварии был нарушен контактный провод. Управленец также сообщил, что пассажиров Интерсити довезут до Запорожья на тепловозе.