Под Запорожьем случилось ЧП с Интерсити

Возле областного центра часть вагонов поезда сошла с рельсов.
В понедельник, 29 марта, недалеко от Запорожья случилось чрезвычайное происшествие с поездом Интерсити, который ехал из Киева, обошлось без пострадавших.
ЧП случилось с поездом Киев – Запорожье (№732) – сошли с рельсов шесть вагонов из девяти, в них находились 88 пассажиров, сообщили в Укрзализныце.
В УЗ добавили, что инцидент произошел в 50 км от Запорожья. Для расследования причин случившегося создана комиссия.
"...Укрзализныця решает вопрос о доставке… пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос насчет поиска резервного состава поезда для обратного рейса", – отмечается в сообщении.
Часть вагонов поезда Интерсити Киев – Запорожье сошла с рельсов: опубликовано видео
Поезд Интерсити из Киева в Запорожье выехал в 07:08, а должен был прибыть в пункт назначения в 15:15.
- Ранее в Украине произошло несколько инцидентов с Интерсити. Чаще всего поезда просто останавливались по какой-то причине и не довозили пассажиров до необходимой станции.
- В начале марта 2019 года с поездом сообщение Киев – Харьков под столицей случилось кровавое ЧП – Интерсити сбил лося. СМИ сообщали, что машинист пробовал спугнуть животное с рельсов гудками, однако оно не реагировало на звуки.