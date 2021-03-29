Под Запорожьем случилось ЧП с Интерсити

У Запорожья случилось ЧП с Интерсити, который ехал из Киева / bk55.ru

В понедельник, 29 марта, недалеко от Запорожья случилось чрезвычайное происшествие с поездом Интерсити, который ехал из Киева, обошлось без пострадавших.

ЧП случилось с поездом Киев – Запорожье (№732) – сошли с рельсов шесть вагонов из девяти, в них находились 88 пассажиров, сообщили в Укрзализныце.

В УЗ добавили, что инцидент произошел в 50 км от Запорожья. Для расследования причин случившегося создана комиссия.

"...Укрзализныця решает вопрос о доставке… пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос насчет поиска резервного состава поезда для обратного рейса", – отмечается в сообщении.

Часть вагонов поезда Интерсити Киев – Запорожье сошла с рельсов: опубликовано видео

Поезд Интерсити из Киева в Запорожье выехал в 07:08, а должен был прибыть в пункт назначения в 15:15.