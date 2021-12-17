В Виннице главный приз в конкурсе для вакцинированных достался сыну судьи: парень выиграл Тoyota

Главный приз, который достался сыну судьи / Винницкий горсовет

В Виннице главный приз акции от горсовета "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" - автомобиль Toyota Corolla заполучил сын судьи.

"Вакцинированным" победителем стал сын служителя Фемиды Седьмого апелляционного административного суда Винницы Артур Смелянец, написал в Facebook журналист Андрей Качор.

"В Виннице, путём автоматической жеребьевки, главный приз акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", автомобиль Toyota Corolla, выиграл Артур Смелянец. Сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смелянца", - отметил журналист.

В комментариях к посту пользователи соцсетей сразу усомнились в прозрачности конкурса. Более того, они даже поиронизировали, что пойдут обжаловать решение в суде.

"До 21 декабря департамент здравоохранения городского совета проведет проверку по прохождению потенциальными победителями полного курса вакцинации. Затем конкурсная комиссия по результатам проведенной проверки утвердит список победителей – обладателей 20 телевизоров, 20 велосипедов и главного приза - автомобиля Toyota Corolla отдельным протоколом", - отметили в Винницком городском совете.

Напомним, в поощрение вакцинированным винничанам местная власть решила разыграть среди них множество ценных призов с главным - автомобилем. Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что таким образом местные власти хотят поощрить людей, которые вакцинировались от COVID-19.

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