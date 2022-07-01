В восторге от душа и микроволновок: семьи российских оккупантов переселяются в квартиры украинцев

Семьи российских оккупантов переселяются на Запорожье / скриншот

Семьи российских оккупантов переселяются на захваченные территории Херсонщины и Запорожья. Они живут в квартирах украинцев, которые бежали от войны.

С середины июня в Мелитополе, в Бердянске и Энергодаре происходит "большое переселение бурят". Чуть ли не каждый день туда приезжает по несколько семей российских военнослужащих, пишет "24 канал".

По информации журналистов, расселяются они в основном в новостройках, в квартирах, где до полномасштабного вторжения жили состоятельные люди.

Между собой буряты и якуты при этом хвастаются тем, в каких условиях будут жить их дети, и даже посылают родственникам в Россию фото и видео, как они сидят на унитазах. Хвастаются захватчики также и тем, что принимают душ через каждые 2-3 дня, хотя дома мылись только раз в неделю.

Читайте такжеОрки заселяют неизвестных в дома украинцев под МариуполемЖены оккупантов, которые всю свою жизнь провели в юртах и ходили стирать на реку, в восторге от новых условий проживания. Им невероятно нравится спать на чистом постельном белье и пользоваться микроволновками.

"Мы фиксируем каждую семью оккупантов, которая прибыла в наши города, создаем перечень адресов, где они отныне проживают. И хотя захватчики считают, что находятся в полной безопасности и вдали от линии фронта, расслабляться им рано. Некоторые "владельцы" новых квартир уже отправились на тот свет", - рассказали представители партизанского движения в оккупированных городах.

"24 канал"

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ищут покинутые квартиры, чтобы незаконно заселить туда сотрудников российской Федеральной службы безопасности.

ФСБ-шники завезли свои семьи в оккупированный город еще месяц назад. Всё это время они жили в гостиницах. Однако, очевидно, жить в гостиницах им надоело.

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