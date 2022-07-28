В захваченном Херсоне взорвали авто с двумя сотрудниками "полиции" оккупантов: один из них погиб

Место взрыва автомобиля с "патрульной полицией" захватчиков РФ в оккупированном Херсоне / Издание Мост

В оккупированном войсками РФ Херсоне взорвали автомобиль, в котором были двое сотрудников так называемой "полиции". Вероятно, сработало самодельное взрывное устройство. Один из "патрульных" погиб, второй в больнице. Оккупанты обвиняют в случившемся украинских партизан. В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что работало движение сопротивления.

По данным местного издания Мост, взрыв произошел 27 июля около 12:20 на проспекте Адмирала Синявина в районе Высшего профессионального коммерческого училища. Очевидцы видели на месте инцидента медицинских работников.

Читайте такжеВСУ могли ударить по Антоновскому мосту, когда войска РФ гнали по нему технику – советник главы ОВАРоссийские СМИ утверждают, что на пути автомобиля сработало якобы "самодельное взрывчатое вещество", в котором были "гайки и болты". В машине были двое "патрульных", которые получили травмы, но выжили. Оккупанты во всем обвиняют украинских партизан.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подрыв авто так называемой "полиции" в оккупированном Херсоне – дело рук украинского движения сопротивления.

Согласно сведениям украинской разведки, один "полицейский" погиб, второй в больнице.

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Армия Украины нанесла удар по Антоновскому мосту

Вооруженные силы Украины вечером, 26 июля, нанесли удары артиллерией по Антоновскому мосту в оккупированном российскими войсками Херсоне.

Утром, 27 июля, в Оперативном командовании Юг данную информацию подтвердили. Там также уточнили, что ВСУ сработали филигранно и ювелирно.

Кроме того, представитель ОК Юг Наталья Гуменюк сказала, что под контролем украинской армии находится стратегическая логистика. Ситуация не позволяет оккупантам РФ организовать обеспечение своих военных сил.

Руководитель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что Антоновский мост больше не пригоден для передвижения. По его словам, ВСУ вынужденно ударили по эстакаде, чтобы нарушить логистику оккупантов. Также Бутрий добавил, что мост будет восстановлен после победы Украины.

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