В Запорожье посреди улицы скончался мужчина, толпа людей набросилась на медиков

В Запорожье "копам" пришлось отбивать медиков от толпы / УНИАН

В Запорожье на улице Школьная мужчине стало плохо прямо на улице. Приехавшие медики "скорой" помощи пытались спасти его, но безрезультатно.

Как сообщается в Instagram-канале "Это Запорожье", на медиков напала толпа родственников покойного, на место пришлось вызывать сотрудников полиции.

"Ситуация на Школьной. Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело. Медиков охраняет полиция", - сказано в сообщении.

Судя по кадрам, группа родственников - представители ромской национальности. Они вели себя грубо и даже дико.

Позже стало известно, что медики без халатов пересели в гражданское авто и уехали, а за ними устроили погоню. Чем закончилась ситуация пока что достоверно неизвестно.

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В сети пользователи возмущены такой странной ситуацией, о чем пишут в комментариях:

"Вот такая работа у медиков...", "Человек умирает - виноватых делают медиков, выживает - благодарят Бога", "Такая же ситуация была в Броварах. У цыгана передоз был, а они его мертвого сначала в такси везли в больницу, а потом как узнали что он мертв, два дня кипиш устраивали", - комментируют в Сети.

Как ранее сообщал Главред, в Житомире скончался 30-летний мужчина, которому не был своевременно поставлен диагноз. Родные умершего мужчины говорят, что ему вовремя не оказали надлежащую медицинскую помощь и написали заявление в полицию.