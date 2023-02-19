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"Вагнеровцы" бегут с фронта малыми группами: оккупанты жалуются на массовое дезертирство

19 февраля 2023, 20:33
Около 200 россиян скрылись с линии фронта в направлении Угледара, все они были наемниками ЧВК "Вагнера"
российские военные
Российские военные / Минобороны РФ

На фронте среди оккупантов РФ наблюдается массовое дезертирство. Об этом говорят сами захватчики в переговорах между собой.

Соответствующий перехват публикует в Telegram Главное управление разведки Минобороны. Отмечается, что многие оккупанты самовольно покидает линию фронта, а остальные попадают под обстрелы ВСУ.

При этом один из оккупантов пожаловался, что около 200 россиян скрылись в направлении Угледара, все они были наемниками ЧВК "Вагнера". При этом часть из них - это бывшие осужденные, ушедшие на фронт из-за обещаний об амнистии.

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По его словам, дезертиры РФ разделились на группы по 50 человек и "отсиживаются" в лесах, потому что не хотят воевать.

Он также уточнил, что в Донецке было ликвидировано 80 российских солдат, которых собрали послушать выступление диктатора Путина.

"Их собрали, чтобы президента послушали. В клубе собрали. Сделали им там телевизор. Вот их и по скоплению, по телефонам высчитали", — добавил оккупант.

Скриншот
/ Скриншот

Ситуация под Угледаром

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

По данным разведки, ВСУ полностью уничтожили силы и средства отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты РФ, участвовавшей в штурме Угледара.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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Угледар дезертиры ГУР ЧВК Вагнер война России и Украины
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