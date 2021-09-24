Вешали уже труп: экс-замгенпрокурора рассказал жуткие детали смерти легендарного Владимира Ивасюка

Владимир Ивасюк / Википедия

Легендарный украинский музыкант, певец и композитор Владимир Ивасюк не совершал суицид путем повешения – его уже мертвым продели в петлю. Такое мнение высказал бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша в программе "Право на владу".

Легендарного автора "Червоной руты" был найден повешенным в лесу возле Львова более сорока лет назад − в 1979 году. Тогда советская милиция оформила дело как самоубийство.

Через много лет уже украинские правоохранители пришли к другому выводу и дело о смерти композитора Ивасюка было заново открыто и квалифицировано по статье "Умышленное убийство". Голомша сообщил, что повторное следствие установило истинные обстоятельства смерти композитора и его "повесили мертвым". По его словам, когда это давнее дело подняли, то обнаружили немало подтасовок.

"Даже фальсификация доказательств лечения (Ивасюка в психиатрической клинике - Главред) была достаточно фальшиво сделана. Симптоматика была одна, лекарства же другие", – рассказал экс-заместитель прокурора Голомша.

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Напомним, Владимир Ивасюк исчез без вести в апреле 1979 года. Однажды он вышел из дома и отправился на работу в консерваторию. И пропал.

Композитора искали в течение двух недель, но безрезультатно. Тогда же дело закрыли. Однако 18 мая его нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова.

Тело композитора якобы совершенно случайно нашел советский солдат. Официальной версией советских правоохранительных органов стало самоубийство на почве несчастной любви либо во время обострения психиатрического расстройства.

Биография Владимира Ивасюка

Родился 4 марта 1949 года в городе Кицмани Черновицкой области в семье учителей Михаила и Софии Ивасюков.

Свою первую песню написал в 15 лет - на стихи, написанные отцом.

В школе создаёт вокально-инструментальный ансамбль "Буковинка". Учился в медицинском институте в Черновцах, откуда, однако, вскоре был исключен за "политический инцидент". Работал на заводе "Легмаш", где руководит заводским хором. И активно пишет песни. Впоследствии, будучи уже профессиональным музыкантом, заканчивает учебу в медицинском институте.

В 1970 году пишет песни "Червона рута" и "Водограй", которые впервые исполняет с Еленой Кузнецовой в передаче республиканского телевидения "Камертон хорошего настроения".

"Червона рута" побеждает на первом всесоюзном фестивале "Песня-71". На заключительном концерте в Москве Ивасюк исполнил ее вместе с Назарием Яремчуком и Василием Зинкевичем.

Хиты Ивасюка имели громадный успех. По словам бывшей сотрудницы Управления по авторским правам УССР Анастасии Крывшенко, авторские отчисления композитору за исполнение его песнями вокально-инструментальными ансамблями доходили до 100 тысяч рублей в месяц.

А "Водограй" побеждает в телевизионном конкурсе "Алло, мы ищем таланты!" и фестивале "Песня-72".

Ивасюк скоро переехал во Львов, где и начал учебу в консерватории у легендарного профессора Анатолия Кос-Анатольского. Тем не менее, в 76-м году музыканта исключили за пропуски занятий и он доучивался уже под руководством Лешека Мазепы. В тот период, наравне с песнями (в первую очередь для Софии Ротару и ансамбля "Смеричка") Ивасюк много сочинял музыки для театра.

В октябре 1978 года он участвует в всеукраинском слете творческой молодежи. Исполняется "Сюиты-вариации для камерного оркестра" и происходит премьера песен "Лето поздних георгин" и "Нам покой, друг, только снится".

18 мая 1979 года был обнаружен повешенным в Брюховичском лесу неподалеку от Львова.

Лучшие песни Владимира Ивасюка