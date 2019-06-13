Украинского композитора Владимира Ивасюка убили – судебная экспертиза

Ивасюк не смог бы повеситься самостоятельно / Фото: То є Львів

Судебная экспертиза обнародовала результаты расследования о смерти украинского композитора Владимира Ивасюка, согласно которым музыкант в 1979 году повесился не самостоятельно, а с чьей-то помощью.

"Мы провели несколько разных экспериментов, которые показали, что господин Ивасюк один оказаться в этой петле не мог. У него были помощники – люди, которые способствовали этому: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще двое человек, без лестницы или подставки – минимум трое. Мы это точно установили, есть результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений", - утверждает глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН.

Расследование инициировала Львовская прокуратура, поскольку общественность десятилетиями требовала объективных данных о смерти Ивасюка. По словам Рувина, следователи проводили эксперимент в том же лесу (Брюховецкий лес под Львовом), при таких же погодных условиях и на том же дереве при помощи мужчины телосложением, похожим на Ивасюка.

Эксперты пытались выяснить, смог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и засунуть голову в петлю, или для этого нужна была помощь. В результате ряда экспериментов был обнародован вердикт: композитор не мог повесится самостоятельно, без помощи посторонних.

Как известно, Ивасюк повесился в лесу в возрасте 30 лет, официальной версией стало самоубийство. По неофициальной версии его убили органы КГБ по приказу руководства СССР. Похороны композитора превратились в акцию протеста против советской власти.

Напомним, во Львове 6 апреля на 79-м году ушел из жизни известный украинский фотограф Любомир Крыса.