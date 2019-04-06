Умер известный украинский фотограф и фотохудожник

Во Львове 6 апреля на 79-м году ушел из жизни известный украинский фотограф Любомир Крыса.

"Скорбим и соболезнуем родным и близким. Талант Любомира Степановича каждый из нас сохранит в сердце благодаря его трудам. Больно терять мудрых людей", - цитирует пресс-служба Львовского горсовета мэра Львова Андрея Садового.

Фотохудожника похоронят на Лычаковском кладбище.

Художественные фотоальбомы Любомира Крысы еще при жизни стали легендарными. Среди многообразия работ выделяются Лычаковский некрополь, Проходы по Лычакову, Храмы Львова, а также альбомами Наш Ивасюк, Так было... и т.д.

Художник был женат на старшей сестре композитора Владимира Ивасюка Галине, поэтому много работ посвятил безвременно ушедшему музыканту.

"До последнего дня переживал о судьбе родной страны - чтобы нами гордились, чтобы над нами никто не смеялся в мирах, чтобы нас любили и с нами считались", - написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Маслий.

Напомним, в Москве умер режиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет.