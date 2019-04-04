Умер великий Георгий Данелия

Данелия умер / Sputnik Грузия

В Москве умер режиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет.

Об этом сообщила семья режиссера.

Он попал в больницу в феврале. Ему диагностировали воспаление легких. Позднее, чтобы стабилизировать дыхание, доктора перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому.

Родился Данелия 25 августа 1930 года. Родом он из Тбилиси.

В 1955 году закончил Московский архитектурный институт, а в 1959 году — Высшие режиссерские курсы.

Его первой работой стал фильм "Тоже люди" (по эпизоду романа "Война и мир" Л.Н. Толстого, 1959).

Всего на счету мэтра порядка 70 работ. Наибольшую известность ему принесли такие культовые картины, как "Кин-дза-дза", "Мимино" и "Афоня".

Ранее Булдаков умер в гостинице монгольского города Улан-Батор, куда приехал на день рождения друга, прямо перед вылетом в Москву.

Сообщается, что умер Алексей Булдаков от сердечной недостаточности. Он скончался в ночь со 2 на 3 апреля.