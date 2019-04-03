Умер звезда Особенностей национальной охоты Алексей Булдаков

Умер Алексей Булдаков / Кадр из фильма Особенности национальной охоты

В ночь с 2 на 3 апреля скончался актер Алексей Булдаков, прославившийся по фильму "Особенности национальной охоты" и по его сиквелам.

Ему было 68 лет.

"Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", — сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Уже названа возможная дата прощания с Алексеем Булдаковым. Прощание с Булдаковым запланировано в Доме кино, рассказала подруга семьи актера Татьяна Руднева.

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Как умер Алексей Булдаков

Булдаков умер в гостинице монгольского города Улан-Батор, куда приехал на день рождения друга, прямо перед вылетом в Москву. На улице его так и остался ждать таксист, сообщает Telegram-канал Mash.

В конце концов, обеспокоенный водитель обратился к персоналу гостиницы. Те и нашли артиста в его номере мертвым.

По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Булдаков: биография

Булдаков родился в селе Макаровка Алтайского края в 1951 году. Семья долго жила в Казахстане.

Актер окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.

Самые знаменитые его роли в театре — Сатин в пьесе Максима Горького "На дне" и Курослепов в постановке Александра Островского "Горячее сердце".

Первой ролью в кино стала главная роль в военной картине Сквозь огонь в 1982 году.

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Алексей Булдаков: фильмы и сериалы

Актер снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Среди его последних работ — фильмы Человек с бульвара КапуциноК (2009), Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010), а также сериалы Москва. Три вокзала (2010), Лесник (2011), Топтуны (2012), Дельта (2013) и Горчаков (2014).

Булдаков также сыграл в фильмах Кому на Руси жить…, Мать, Трам-тарарам, или Бухты-барахты, Ширли-мырли, в сериале Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского и многих других.

Известен Булдаков и как певец. Он записал три альбома: совместный с Владом Забелиным альбом Особенности национального шансона, совместный с группой Хорус диск Обнимаю всех и Старое танго (последний – в феврале 2011).

Ранее умер известный по Ментам и Особенностям национальной охоты актер. Артист скончался в возрасте 60 лет.