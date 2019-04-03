Умер звезда Особенностей национальной охоты Алексей Булдаков

Информация о дате и месте прощания с актером пока не сообщается.
В ночь с 2 на 3 апреля скончался актер Алексей Булдаков, прославившийся по фильму "Особенности национальной охоты" и по его сиквелам.
Ему было 68 лет.
"Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", — сообщили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.
Уже названа возможная дата прощания с Алексеем Булдаковым. Прощание с Булдаковым запланировано в Доме кино, рассказала подруга семьи актера Татьяна Руднева.
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Как умер Алексей Булдаков
Булдаков умер в гостинице монгольского города Улан-Батор, куда приехал на день рождения друга, прямо перед вылетом в Москву. На улице его так и остался ждать таксист, сообщает Telegram-канал Mash.
В конце концов, обеспокоенный водитель обратился к персоналу гостиницы. Те и нашли артиста в его номере мертвым.
По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.
Булдаков: биография
Булдаков родился в селе Макаровка Алтайского края в 1951 году. Семья долго жила в Казахстане.
Актер окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова.
Самые знаменитые его роли в театре — Сатин в пьесе Максима Горького "На дне" и Курослепов в постановке Александра Островского "Горячее сердце".
Первой ролью в кино стала главная роль в военной картине Сквозь огонь в 1982 году.
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Алексей Булдаков: фильмы и сериалы
Актер снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Среди его последних работ — фильмы Человек с бульвара КапуциноК (2009), Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010), а также сериалы Москва. Три вокзала (2010), Лесник (2011), Топтуны (2012), Дельта (2013) и Горчаков (2014).
Булдаков также сыграл в фильмах Кому на Руси жить…, Мать, Трам-тарарам, или Бухты-барахты, Ширли-мырли, в сериале Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского и многих других.
Известен Булдаков и как певец. Он записал три альбома: совместный с Владом Забелиным альбом Особенности национального шансона, совместный с группой Хорус диск Обнимаю всех и Старое танго (последний – в феврале 2011).
Ранее умер известный по Ментам и Особенностям национальной охоты актер. Артист скончался в возрасте 60 лет.