Названа возможная дата прощания с Алексеем Булдаковым

С Алексеем Булдаковым могут попрощаться 7 апреля в московском Доме кино / Скриншот видео с youtube.com

С умершим российским актером Алексеем Булдаковым — звездой фильма Особенности национальной охоты и его сиквелов — могут попрощаться в столице РФ Москве в воскресенье, 7 апреля.

Прощание с Булдаковым запланировано в Доме кино, рассказала подруга семьи актера Татьяна Руднева ТАСС.

По ее словам, сейчас решается вопрос о возвращении тела Булдакова из Монголии в Россию.

"Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела… оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино", — отметила собеседница.

Напомним, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года, а умер в ночь на 3 апреля в гостинице монгольского города Улан-Батор. Сначала появилась информация, что скончался Булдаков из-за оторвавшегося тромба. Позже в посольстве РФ в Монголии сообщили другую причину смерти Булдакова — сердечная недостаточность.