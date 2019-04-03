Стала известна причина смерти Алексея Булдакова

Названа причина смерти Алексея Булдакова / Википедия

Смерть Алексея Булдакова подтвердили в посольстве России в Монголии, где и скончался актер.

"Да, это действительно так. Алексей Булдаков скончался в ночь со 2 на 3 апреля от сердечной недостаточности", — уточнили ТАСС в российском посольстве.

При этом сообщается, что умер Алексей Булдаков от сердечной недостаточности.

Как сообщалось, Булдаков умер в гостинице монгольского города Улан-Батор, куда приехал на день рождения друга, прямо перед вылетом в Москву.

Читайте такжеАлексей Булдаков умер: яркие роли и интересные факты биографии артистаУже названа возможная дата прощания с Алексеем Булдаковым. Прощание с Булдаковым запланировано в Доме кино, рассказала подруга семьи актера Татьяна Руднева.

Ранее умер известный по Ментам и Особенностям национальной охоты актер. Артист скончался в возрасте 60 лет.