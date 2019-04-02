Умер известный по Ментам и Особенностям национальной охоты актер

Артист скончался в возрасте 60 лет.
В Санкт-Петербурге ушел из жизни на 61-м году российский актер Александр Васильев, прославившийся благодаря ролям второго плана в сериалах Бандитский Петербург (по романам Андрея Константинова), Улицы разбитых фонарей/Менты (по мотивам произведений Андрея Кивинова) и легендарной комедии Особенности национальной охоты.
Такое сообщение опубликовали журналисты российского Пятого канала. По их словам, Васильев скончался после продолжительной болезни.
Церемония прощания с актером пройдет на киностудии Ленфильм, на которой он проработал много лет. Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее сообщалось о том, что умерла Людмила Глухова - актриса из сериалов Улицы разбитых фонарей и Тайны следствия. До этого умер актер из Убойной силы и Улицы разбитых фонарей Анатолий Узденский.