Умер известный по Ментам и Особенностям национальной охоты актер

Александр Васильев / Seldon.News

В Санкт-Петербурге ушел из жизни на 61-м году российский актер Александр Васильев, прославившийся благодаря ролям второго плана в сериалах Бандитский Петербург (по романам Андрея Константинова), Улицы разбитых фонарей/Менты (по мотивам произведений Андрея Кивинова) и легендарной комедии Особенности национальной охоты.

Такое сообщение опубликовали журналисты российского Пятого канала. По их словам, Васильев скончался после продолжительной болезни.

Церемония прощания с актером пройдет на киностудии Ленфильм, на которой он проработал много лет. Васильев будет похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что умерла Людмила Глухова - актриса из сериалов Улицы разбитых фонарей и Тайны следствия. До этого умер актер из Убойной силы и Улицы разбитых фонарей Анатолий Узденский.