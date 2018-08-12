В России внезапно скончался известный актер из "Убойной силы" и "Улицы разбитых фонарей"

Скончался актер Анатолий Узденский / sovremennik.ru

В России на 67-м году жизни скончался народный артист РФ, актер театра "Современник" Анатолий Узденский.

По сообщению пресс-службы театра, Узденский скончался в Новосибирске, где он находился во время своего отпуска.

«Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — рассказали в театре.

Отметим, что Узденский запомнился по ролям в фильмах и сериалах, в частности: "Улицы разбитых фонарей-6", "Бандитский Петербург - 7", "Ментовские войны-2", "Убойная сила-6", "Каменская-6".

Напомним, 9 августа в Москве скончался режиссер, а также актер популярных сериалов и художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин.