В России внезапно скончался звезда популярных сериалов

В Москве скончался Дмитрий Брусникин / praktikatheatre.ru

В четверг, 9 августа, в Москве скончался режиссер, а также актер популярных сериалов и художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин.

Брусникину было 60 лет. Причины смерти пока не раскрываются, пишет "Дождь".

Отмечается, что режиссер в 1982 году окончил Школу-студию МХАТ, был принят в труппу и начал преподавать в Школе-студии сначала как ассистент, а потом как педагог.

При этом в 1993 года Брусникин преподавал в школе-студии как мастер курса. В 2006 году ему присвоили звание профессора. А в 2009 году он стал "Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации".

Кроме того, Брусникин снимался в таких известных сериалах, как "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского".

Напомним, ранее сообщалось о смерти известного актера Виктора Черненко.