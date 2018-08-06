В России скончался «непревзойденный Воланд»

Умер Виктор Черненко.

В России сообщили о смерти известного актера Виктора Черненко.

«Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко… Мой первый «Каренин», мой лучший «Каренин»! Мой непревзойденный Воланд», – написала в Instagram его коллега Мария Берсенева.

Он играл в Московском независимом и Николаевском драматическом театрах. Среди его ролей в кино стоит отметить эпизоды в таких фильмах и сериалах, как «Звездочет», «Среди серых камней», «Астенический синдром», «Перемена участи» и «Чемпион».

Причина смерти пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что умер звезда фильмов "Жестокий романс" и "Тени исчезают в полдень" Юрий Мартынов. Причина его смерти не раскрывается.

Ранее умерла актриса из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Ее не стало на 55-м году жизни.

Как сообщалось, скончалась известная российская актриса из фильмов "Сваха" и "Жуков" Наталья Кузнецова. Также она играла в Московском театре имени М. Н. Ермоловой.

Напомним, умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого". Дата и время прощания с актером будут названы позже.

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В Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.