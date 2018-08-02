Умер звезда фильмов "Жестокий романс" и "Тени исчезают в полдень" Юрий Мартынов

На 85-м году жизни скончался известный российский актер Юрий Мартынов.

Причина его смерти не раскрывается. О дате и месте прощания с актером обещают сообщить позднее.

Директора Государственного театра киноактера Сурен Шаумян, говоря о Мартынове, отметил его "природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера". Именно они, по словам Шаумяна, помогали актеру создавать потрясающие образы в кино.

"Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии — то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов", – уверен глава театра.

Мартынов прослужил в этом театре более 50 лет. Хотя людям он скорее запомнился своими ролями в кино, среди которых такие знаковые кинокартины, как "Жестокий романс", "Тени исчезают в полдень", "Вокзал для двоих", "Неуловимые мстители", "Вечный зов", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дело было в Пенькове", "Адъютант его превосходительства", "Барышня-крестьянка", "Гусарская баллада" и еще множество других.

Ранее умерла актриса из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Ее не стало на 55-м году жизни.

Как сообщалось, скончалась известная российская актриса из фильмов "Сваха" и "Жуков" Наталья Кузнецова. Также она играла в Московском театре имени М. Н. Ермоловой.

Напомним, умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого". Дата и время прощания с актером будут названы позже.

25 июля на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки". Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

В Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.