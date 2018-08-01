"Внезапно и неожиданно" умерла актриса из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия"

В России скончалась Людмила Глухова. Ее не стало на 55-м году жизни.

Зрителям она больше всего запомнилась по ее ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".

Как сообщается на сайте культурно-досугового центра "Красногвардейский", где Глухова работала актрисой и худруком, она умерла "внезапно, неожиданно". При этом причина смерти не уточняется.

По словам ее коллег, на днях у Глуховой родился внук.

Прощание с актрисой пройдет 2 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.

Ранее скончалась известная российская актриса из фильмов "Сваха" и "Жуков" Наталья Кузнецова. Также она играла в Московском театре имени М. Н. Ермоловой.

Напомним, умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого". Дата и время прощания с актером будут названы позже.

25 июля на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки". Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

В Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.