В России умер актер фильма Девчата

Актер стал известен в СССР после выхода фильма Девчата / Фото: Instagram/Светлана Дружинина

В Москве 20 марта ушел из жизни 91-летний актер Анатолий Адоскин, популярность которому в 1962 году принес легендарный советский фильм Девчата.

О смерти старейшего советского и российского артиста, а также писателя и литературоведа сообщила в Instagram режиссер Светлана Дружинина.

"Если бы я знала, что ты столько серьезная, столь начитанная, столь философствующая личность, я бы никогда не позволила такой фамильярности, с которой хлопнула тебя по голове в картине Девчата с фразой "Шляпу, между прочим, так не носят!.." – написала Дружинина.

Режиссер вспомнила, что эта фраза из фильма Девчата стала крылатой и даже позволяла ей во времена советского дефицита получать приоритет в бесконечных очередях.

"Эта фраза позволяла мне, стоя перед пустыми прилавками магазинов, при произнесении этих магических слов, тут же получать в руки спрятанную синюю курицу, завернутую в газету, чтобы никто никогда не увидел и не знал этого преступления", - вспоминает артистка.

/ Фото: Instagram/Светлана Дружинина

Как известно, Адоскин в 1948 году окончил студию при театре имени Моссовета и получил приглашение на работу в театр. Служил в Современнике, театре имени Ленинского комсомола и Театре имени Моссовета, на сцену актер выходил до 2012 года. Адоскин сыграл более 60 ролей в кино, в том числе, в фильмах Братья Карамазовы, Москва-Кассиопея, Два капитана, Пеппи Длинныйчулок.

Напомним, Москве в Боткинской больнице на 94-м году жизни скончался режиссер Марлен Хуциев.