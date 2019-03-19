В Москве умер знаменитый режиссер Марлен Хуциев

Скончался Марлен Хуциев / unikino.ru

Во вторник, 19 марта, в Москве в Боткинской больнице на 94-м году жизни скончался режиссер Марлен Хуциев.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 по московскому времени в Боткинской больнице", - сказал собеседник Интерфакса в Союзе кинематографистов РФ.

О дате и месте прощания с Хуциевом станет известно позднее, сказано в сообщении.

Марлен Хуциев был режиссером известных фильмов: "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.

Напомним, ранее популярный режиссер, художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский рассказал о борьбе со страшной болезнью.