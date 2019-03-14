Создатель "Ералаша" Борис Грачевский рассказал о борьбе с раком

Борис Грачевский смог побороть рак кожи / kazan24.ru

Режиссер, художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский признался, что ему удалось побороть рак кожи.

Грачевский уже перенес две операции и прошел курс химиотерапии, передает издание "7Дней.ру".

Помогла пережить онкологию руководителю "Ералаша" его третья жена Екатерина Белоцерковская, которая моложе его на 35 лет – она настаивала на лечении, следила за приемом лекарств и поддерживала мужа.

"Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамках готовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики... Мама Кати была поражена, узнав, что дочь умеет готовить. Оказалось, она научилась этому из-за любви ко мне... Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она. Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: "Даже не думай умирать, живи. А я все делаю, как она скажет", — рассказал Грачевский.

Ранее Борис Грачевский попал в "черный список" Минкульта.