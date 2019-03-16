В Москве попал в реанимацию знаменитый режиссер Хуциев

93-летнего режиссера Марлена Хуциева госпитализировали.
В реанимацию одной из московских больниц поместили народного артиста, 93-летнего режиссера Марлена Хуциева.
О госпитализации знаменитого режиссера сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов РФ.
"Марлен Мартынович в реанимации", — подчеркнул собеседник.
Отметим, что Хуциев в прошлом году попал в больницу вместе с супругой Ириной Соловьевой. Супруга режиссера скончалась в реанимации.
Напомним, ранее популярный режиссер, художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский рассказал о борьбе со страшной болезнью.