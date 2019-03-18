Умер автор хита к фильму Криминальное чтиво и Такси

Дик Дейл умер / Википедия

Американский гитарист Дик Дейл умер на 82-м году жизни. Его настоящее имя Ричард Энтони Монсур.

Дейла считают родоначальником серф-рока, популярного в 60-х стиля. А особую популярность ему принесла композиция Misirlou. Сингл был написан в 1962 году, однако по-настоящему культовым стал после выхода "Криминального чтива" Квентина Тарантино, для которого он стал главной музыкальной темой.

Всего Дейл выпустил 11 альбомов.

Позднее эту песню могли слышать и поклонники французской комедии "Такси":

Помимо этого, Дик снимался в фильмах, сериалах и ток-шоу. Отметился своими камео в одном из эпизодов сериала Беверли-Хиллз 90210 и фильме Американский вампир.

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