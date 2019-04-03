Алексей Булдаков умер: яркие роли и интересные факты биографии артиста

3 апреля 2019, 15:23

Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (2009).

Алексей Булдаков
Алексей Булдаков

Дата рождения: 26 марта 1951 года, Макаровка (Алтайский край, СССР).

Детство и образование

Родился Алексей Булдаков в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края в многодетной семье шофера Ивана Семеновича Булдакова и доярки и домохозяйки Евдокии Максимовны. 

Помимо Алексея, в семье было еще четверо детей: два мальчика и две девочки. 

Вскоре семья переехала в Павлодар, где Алексей хаписался в авиакружок, занимался боксом и классической борьбой.

В 8 классе после просмотра фильма "Большая жизнь" с Петром Алейниковым в главной роли решил стать актером.

Окончил школу в Павлограде, после поступил в театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова.

Алексей Булдаков
Алексей Булдаков / biography-life.ru

Творческая деятельность

До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года он работал в Карагандинском областном русском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

До 1995 года он был актером преимущественно второго плана, хотя и активно снимался, особенно на "Беларусьфильм".

В жизни актера было все - и скитания по общежитиям, и затяжная безработица, и голодные обмороки, и ночевки в аэропортах и на вокзалах.  Он вспоминал, что бомжом стал уже в Москве - в столицу приехал, чтобы сыграть большую роль в фильме "Моонзунд". Однако на студии он узнал, что съемки короткие, гонорар мизерный, жилья нет. Так Булдаков превратился в бездомного.

Впервые в жизни актеру стало по-настоящему страшно: он в чужом городе, без денег, связей и перспектив. Мылся и брился в привокзальном туалете на глазах десятков людей, ночевал на лавках, вместе с бомжами прятался от милиции и пил водку.

Впервые за семь месяцев ему дали работу - роль в фильме "Хмель". Это предложение оказалось настолько важным для актера, что ради съемок он даже не поехал на похороны отца.

Булдаков "Особенности национальной охоты"

Роль генерала в "Особенностях национальной охоты" превратила Булдакова без преувеличения в народную звезду. 

Картина была удостоена сразу трех наград премии "Ника" - "За лучший игровой фильм", "За лучшую режиссерскую работу" и "За лучшую мужскую роль", которую и получил Булдаков. 

Удачно созданный образ генерала Михалыча был растиражирован режиссером во многих других фильмах: и "Операция "С Новым годом!"", и многочисленные "Особенности...". 

С 1982 по 2013 годы актер снялся в 124 фильмах, стал Заслуженным артистом РСФСР (1989 г.), лауреатом премии "Ника" в номинации "Актер года" (1995 г.), Народным артистом России (2009 г.).

Также Булдаков нялся в клипах Ларисы Долиной "Погода в доме", "Обижаюсь" и "Ты полюбил другую женщину".

В 90-е Булдаков попробовал себя в качестве певца. Совместно с Владом Забелиным были выпущены "Особенности национального шансона". "Экспериментальный" альбом оказался весьма удачным и в 2001 г. Алексей Булдаков выпускает "Обнимаю всех". В этот диск, выпущенный совместно с группой "Хорус", вошли 14 песен, которые были написаны именно для него Анатолием Поперечным и Евгением Бедненко.

В феврале 2011 года появляется новый диск актера - "Старое танго". На этот раз вместе с Алексеем пела и Людмила Булдакова. Песни для "Старого танго" были написаны Дмитрием Здраевским и Евгением Бедненко.

В 2014 году актер поддержал позицию Путина по Крыму и в связи с эти получил запрет на въезд в Украину, попав в список сайта "Миротворец".

Алексей Булдаков смерть

Умер артист 3 апреля 2019 года в возрасте 68 лет, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Личная жизнь

Первой женой Булдакова стала Людмила Кормунина, их брак продержался два года и они развелись.

Алексей Булдаков
Алексей Булдаков с первой женой / uznayvse.ru

Вскоре актер завел роман с с помощницей режиссера, которая родила от него сына Ивана. Когда БЬулдаков уехал на сьемки в Москву, и остался без крыщи над головой, женщина уехала с другим возлюбленным на Мальту.  Своего сына Булдаков в следующий раз увидел уже 16-летним юношей, актер официально признал свое отцовство.

Второй официальной супругой Булдакова стала Людмила, она работала директором обувного магазина. Именно она приютила бездомного актера, и верила в его успех.

Алексей Булдаков
Алексей Булдаков со второй женой Людмилой / СтарХит

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Алексей Булдаков
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