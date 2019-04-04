Стала известна причина смерти Данелии / МК

Причиной смерти Георгия Данелии стала остановка сердца.

"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", — цитирует ТАСС его супругу Галину Данелия.

Ему было 88 лет.

Место и время прощания с режиссером пока не сообщаются.

Напомним, всего на счету мэтра порядка 70 работ. Наибольшую известность ему принесли такие культовые картины, как "Кин-дза-дза", "Мимино" и "Афоня".

Ранее Булдаков умер в гостинице монгольского города Улан-Батор, куда приехал на день рождения друга, прямо перед вылетом в Москву.

Сообщается, что умер Алексей Булдаков от сердечной недостаточности. Он скончался в ночь со 2 на 3 апреля.