"Совсем плохо": режиссер Данелия введен в искусственную кому

Георгий Данелия / Sputnik Грузия

Известный режиссер Георгий Данелия, госпитализированный в Москве, введен медиками в состояние искусственной комы.

"Ему вентилируют легкие для того, чтобы стабилизировать давление. Находится он в одинаково тяжелом состоянии, но стабилизировали дыхание", – сообщила РБК его супруга Галина.

Женщина также подчеркнула, что у кинорежиссера обнаружено воспаление легких, а в больницу его отвезли в субботу днем.

"Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще", - добавила она, пишет kp.ru.

Напомним, ранее Данелия выпустил анимационное продолжение своего советского хита "Кин-дза-дза".