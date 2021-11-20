Википедия определила самые красивые природные достопримечательности Украины

Лучшие пейзажи Украины 2021 года: зрелищные фото / wikilovesearth.org.ua

Фотоконкурс "Вики любит Землю" 2021 определился с 10 лучшими фотографиями. На этих фото – природоохранные территории Украины, которые получили высокие оценки от жюри IX конкурса.

О лучших 10 фото, отмеченных жюри фотосоревнования "Вики любит Землю" в 2021 году, говорится на сайте конкурса. Его цель – создание обширной фотобазы украинских природных памятников и заповедных территорий в Википедии.

В этом году фотографы из Украины были особенно активными. 330 фотографов отправили более 11 тысяч снимков. Больше отправили только немцы. Однако, выбрали лишь 10 лучших фотографий. Вот они:

Ранее Главред уже сообщал, что в социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Она полностью англоязычной, чтобы охватить как можно больше иностранной аудитории.

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