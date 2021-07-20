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Визит Зеленского в Грузию: в ОП оконфузились дипломатическим ляпом

20 июля 2021, 13:47
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В ОП оперативно отреагировали на ошибку, исправив новость о визите в Грузию.

зеленский
Владимир Зеленский на линии оккупации с Абхазией / president.gov.ua

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала неоднозначное сообщение, информируя о визите президента Владимира Зеленского в Грузию.

В новости о визите Зеленского на линию разграничения с непризнанной Абхазией, фактически была признана ее "независимость".

На сайте главы государства написали, что Зеленский посетил "границу" (на английской - border) Абхазии.

Обратим внимание, что вечером ошибку исправили, вместо "границы" написали о линии оккупации с Абхазией.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил Детектор медиа, что новость на сайте главы государства, которым фактически признали "независимость" оккупированного Россией грузинского региона Абхазия, никоим образом не повлияло на отношения между Украиной и Грузией.

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"Президент в рамках визита был на административной границе с оккупированным регионом. И там на месте, и позже во время переговоров с президентом и премьером Грузии В. Зеленский называл вещи своими именами. Грузинская сторона прекрасно знает нашу позицию по оккупированной Абхазии, поэтому на отношения стран это никак не повлияло ", - сказал он.

Никифоров отметил, что ошибку быстро заметили и исправили.

"Визит был однодневный и перенасыщен событиями. Новость написана "на коленях", в частности, и во время полета в душном шатком вертолете. Отсюда и досадная ошибка. Давайте не будем такими категоричными и не будем преувеличивать проблему. Неточность на сайте - никак не тянет на признание Абхазии", - пояснил он.

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Обратим внимание, что один из руководителей оккупационной администрации Абхазии Кан Тания уже успел поблагодарить Зеленскому за фактическое признание самопровозглашенной республики.

"Хочется поблагодарить президента Украины за фактическое признание Абхазии. Во-первых, в заголовке на сайте президента Украины не пишут о названную грузинскими властями "административную линию", а называют вещи своими именами - то есть границу с Абхазией. Во-вторых, В. Зеленский сделал следующее заявление: "В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан". Ключевое слово - граждан. Напомню, гражданин - лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользуется всеми правами, обеспеченными Конституцией, и выполняет все установленные Конституцией обязанности", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о своей "латвийской командировке", похваставшись новым платьем.

Отметим, что перед этим президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву, поэтому, вероятно, Мендель перепутала схожие названия балтийских стран – Латвии и Литвы.

Владимир Зеленский Абхазия новости Грузии
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