Мендель перепутала Латвию с Литвой, но списала конфуз на "троллинг"

Юлия Мендель / Главред

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о своей "латвийской командировке", похваставшись новым платьем.

"Платье для латвийской командировки", - написала она в своем Instagram.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву, поэтому, вероятно, Мендель перепутала схожие названия балтийских стран – Латвии и Литвы.

На конфуз Мендель обратили внимание пользователи в Сети, посоветовав ей исправить свое сообщение.

"Насчёт Латвии/Литвы - уже второй фейл от ОП. Квалификация кадров явно страдает", - писали в комментариях.

В свою очередь Мендель не растерялась и ответила пользователями, что якобы таким образом решила их "потроллить".

"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду:))", - написала Мендель, исправив свое первоначальное сообщение.

Как известно, ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста.