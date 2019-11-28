Мендель перепутала Латвию с Литвой, но списала конфуз на "троллинг"

Пресс-секретарь Владимира Зеленского рассказала о "латвийской командировке".
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о своей "латвийской командировке", похваставшись новым платьем.
"Платье для латвийской командировки", - написала она в своем Instagram.
Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву, поэтому, вероятно, Мендель перепутала схожие названия балтийских стран – Латвии и Литвы.
На конфуз Мендель обратили внимание пользователи в Сети, посоветовав ей исправить свое сообщение.
"Насчёт Латвии/Литвы - уже второй фейл от ОП. Квалификация кадров явно страдает", - писали в комментариях.
В свою очередь Мендель не растерялась и ответила пользователями, что якобы таким образом решила их "потроллить".
"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду:))", - написала Мендель, исправив свое первоначальное сообщение.
Как известно, ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста.