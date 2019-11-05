Мендель разгневала Сети публикацией фото с флагами "ЛНР"

Юлия Мендель / Главред

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала в своем Twitter фото со строительства моста в Станице Луганской.

"После вывода войск строится мост в Станице-Луганской", - написала она в подписи к фото.

При этом пользователи обратили внимание на то, что на опубликованном фото были запечатлены флаги "Луганской народной республики".

В своих комментариях пользователи возмутились тем, что Мендель выкладывает подобные снимки:

"Убери фото дырявых флагов кзлина", "А що то за флажочки? руцькі міст розбили , а ми виправляємо?", "Більше! ще більше прапорів росяських! так! ду іт, @IuliiaMendel ! ми саме на це і чекаємо - аби ти вже в жОПУ тій пропори собі запхала, дура!", "Давайте ще якийсь міст побудуємо в Абхазії, Осетії, Придністров'ї чи в Криму", "Почему фото с тряпками РФии?", "Мендель, подай в отставку, за то что в своём фото популяризируешь флаги террористических организаций", - прокомментировали в Сети опубликованное Мендель фото.

Как известно, ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста.