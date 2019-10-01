"Позвоните Баканову по поводу этой чертовки": в Сеть слили фото Мендель с лентой Russia Today

Юлия Мендель / facebook.com/dzindzia

В Сети появилось фото, на котором девушка, крайне похожая на Юлию Мендель, пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, стоит с большим бокалом красного вина в руке и с лентой российского пропагандистского телеканала Russia Today через плечо.

Снимок опубликовал на своей странице Facebook блогер Андрей Дзиндзя.

"Позвонить Баканову [главе СБУ - Главред]в команде Зеленского пророссийский пропагандист", - иронично подписал он фото.

Снимок вызвал большой ажиотаж у пользователей Facebook

"Позвоните Баканову по поводу этой чертовки", При Порохе такие сидели как мыши тихо, а сейчас должности получили и реваншируют", "Юля-полбокала", - поизгалялись они.

Напомним, ранее Юлия Мендель попала в скандал из-за журналиста Сергея Андрушко. СМИ сообщали, что в США спикер Владимира Зеленского применила против Андрушко журналисту силу.