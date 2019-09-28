Скандал с пресс-секретарем Зеленского: в НСЖУ потребовали от Мендель извинений

Юлия Мендель / Главред

Пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель попросили извиниться за воспрепятствование работе журналистов.

С таким заявлением выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Национальный союз журналистов Украины обращается в Офис президента и к пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые случились", — подчеркнул он.

Читайте также"Нападение" Мендель на журналиста: что произошло на самом деле. ВидеоТомиленко добавил, что пресс-секретарь не имеет права физически препятствовать работе журналистов и отметил, что команда президента Владимира Зеленского должна строить корректные отношения с журналистами.

Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Позднее сама Мендель объяснила свой поступок тем, что Андрушко сам набросился на президентскую делегацию ради красивой картинки.