Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву: появилось первое фото

Зеленский прибыл в Вильнюс поздно вечером во вторник, 26 ноября

В среду, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, который накануне завершил рабочий визит в Эстонию, начинает свой официальный визит в Литву.

Зеленский прибыл в Вильнюс поздно вечером во вторник, 26 ноября. Его встретил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Президенты Украины и Литвы - Владимир Зеленский и Гитанас Науседа - будут обсуждать двусторонние политические и экономические отношения, вопросы безопасности и обороны, евроатлантической интеграции Украины, сотрудничество в области энергетики, инноваций, транспорта и социальной политики. Также будут обсуждаться вопросы отношений Украины с Европейским Союзом и НАТО, а также проблема войны на Донбассе и мирные переговоры в нормандском формате.

Главы государств примут участие в работе Украинско-литовского экономического форума. Кроме того, Зеленский проведет встречу со спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Напомним, перед визитом в страны Балтии президент Украины Владимир Зеленский назвал выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом и призвал собрать Кабинет министров для урегулирования вопроса долгов по заработной плате.

Премьер-министр Алексей Гончарук сразу же отреагировал на заявление главы государства. Гончарук заявил, что этим вопросом займутся уже в среду, 27 ноября. При этом он указал, что для этих целей перераспределят 171,1 миллиона гривен.