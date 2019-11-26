Зеленский призвал срочно собрать Кабмин: в чем причина

Зеленский прокомментировал долги по зарплатам учителям и врачам / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом и призвал собрать Кабинет министров для урегулирования вопроса долгов по заработной плате.

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", - сказал президент в видеообращении, которое он записал перед визитов в страны Балтии.

По словам Зеленского, он надеется, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями.

Напомним, в Кабмине анонсировали повышение зарплаты учителям в Украине, однако, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, оно будет не таким, как хотелось бы. В частности, глава правительства уточнил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет - для этого нужен больший экономический рост.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сделал прогноз, когда экономика Украины совершит прорыв. По его словам, 2020-й станет годом подготовки к стремительному росту украинской экономики, а сам рост ожидается в 2021 году.