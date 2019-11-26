Зеленский резко ответил на предложение Коломойского

Владимир Зеленский оценил высказывания Игоря Коломойского

Внешнеполитический курс Украины выбирает ее народ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Таким образом он ответил на вопрос эстонского журналиста о возможности сближения Украины и России, о чем ранее заявлял украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Что касается господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживает. Меня поддержали 73% украинцев, если среди них был господин Коломойский, то я очень рад. Господин Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины, но большинство граждан Украины избрали европейскую интеграцию и курс на ЕС. Именно народ Украины выбирает, куда нам идти", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что диалог с Россией начнется во время переговоров в "нормандском формате".

Читайте также"Возьмем 100 миллиардов долларов у россиян": Арахамия прокомментировал идею Коломойского"С Россией у нас очень сложная ситуация. Мы начали диалог, который начнется в течение "нормандской встречи" четырех лидеров", - добавил президент Украины.

Напомним, ранее Коломойский высказался по целому ряду главных украинских геополитических проблем.

Он подчеркнул, что официальному Киеве стоит прекратить военные действия на Донбассе и восстанавливать отношения между Украиной и Россией - по экономическим причинам.

"Они [россияне - Главред] сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения [...] Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыт. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - считает Коломойский.