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Во Франции оценил угрозу удара РФ по Украине и предупредили Москву

22 апреля 2021, 12:38
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Россия является опасным соседом, подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Во Франции не исключили агрессию РФ против Украины
Вероятность атаки РФ оценили во Франции / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал вероятность российского военного вторжения в Украину.

Париж не верит, что Кремль пойдет на новое вторжение в Украину, несмотря на стянутые к ее границам российские войска, сказал он в эфире канала France 2.

Глава МИД Франции говорит, что в ЕС обеспокоены тем, что Россия "запугивает" Украину войной.

"В то, что Россия предпримет военные действия против Украины, я не верю, но факт столь массового сосредоточения войск у границы с Украиной повышает риск появления инцидента, который грозит большим", – сказал он.

Ле Дриан добавил, что Россия – "наш сосед, довольно громоздкий, иногда опасный, но всегда рядом".

"Иногда в жизни у вас есть беспокойные, порой и нежелательные соседи, но вам все равно приходится с ними разговаривать", – резюмировал министр иностранных дел Франции.

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Обострение на границе Украины и РФ:

  • Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
  • Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
  • Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
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