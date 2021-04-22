Во Франции оценил угрозу удара РФ по Украине и предупредили Москву

Вероятность атаки РФ оценили во Франции / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал вероятность российского военного вторжения в Украину.

Париж не верит, что Кремль пойдет на новое вторжение в Украину, несмотря на стянутые к ее границам российские войска, сказал он в эфире канала France 2.

Глава МИД Франции говорит, что в ЕС обеспокоены тем, что Россия "запугивает" Украину войной.

"В то, что Россия предпримет военные действия против Украины, я не верю, но факт столь массового сосредоточения войск у границы с Украиной повышает риск появления инцидента, который грозит большим", – сказал он.

Ле Дриан добавил, что Россия – "наш сосед, довольно громоздкий, иногда опасный, но всегда рядом".

"Иногда в жизни у вас есть беспокойные, порой и нежелательные соседи, но вам все равно приходится с ними разговаривать", – резюмировал министр иностранных дел Франции.

Читайте такжеЗа воду в Крым России придется "пролить кровь" своих солдат – Резников

Обострение на границе Украины и РФ: