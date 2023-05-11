Во Львове разгорелся скандал: блогерша поддержала любителей Лепса и обозвала украинцев 'рагулятами'

В сети возник скандал из-за львовской блогерши, которая поддержала любителей музыки Лепса.

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Во Львове разгорелся скандал / коллаж Главред: фото: Информатор Украина, Скриншот: Instagram.com

Блогерша из Львова Кристина Горун, которая в Instagram подписана псевдонимом "chornamamba", защитила любителей Лепса. Недавно молодые люди в центре Львова громко слушали русскую музыку и агрессивно себя вели. Она призвала несогласных с ее мнением "вызвать полицию", а в частной переписке еще и обозвала военных ВСУ.

Блогерша отреагировала на скандал в отношении любителей путиниста Лепса, которые набросились на местного жителя после замечания. Львовянка утверждает, что она всегда слушала русскую музыку и будет делать это и дальше, а тот, кто ей сделает замечание - "пожалеет, что родился на свет". Соответствующие скриншоты таких заявлений появились на странице в Twitter.

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Львовская блогерша попала в скандал / Скриншот: Instagram.com

После того, как ей начали писать недовольные подписчики, девушка не извинилась, а наоборот - посоветовала "прислать к ней полицию".

Блогерша из Львова Черная Мамба защищает ребят, которые слушали Лепса / Скриншот: Instagram.com

Несмотря на то, что блогерша Кристина Горун утверждала, что она права, но после огласки все же извинилась. Она заявила, что не уверена в том, что писала подобное, а "многое уже перекрутили".

"Конкретно перед ВСУ Я извиняюсь. Это абсолютно искренние извинения, когда я чувствую себя виноватым, когда я действительно неправ. За такое действительно извиняюсь, потому что это не правильно, не важно, было ли это на эмоциях, или это был стресс", - сказала блогерша из Львова.

Львовское издание Tvoemisto.tv со ссылкой на свои источники сообщило, что скандальной блогершей уже заинтересовалась полиция. Сейчас страница блогерши недоступна.

Напомним, что любители путиниста Лепса во Львове получили повестки. Ребятам вручили повестки из-за того, что громко слушали музыку известного певца, который поддерживает страну-оккупанта Россию и посещал оккупированные территории Украины.

СБУ объявило о подозрении актеру-путинисту Машкову. Артисту-путинисту Владимиру Машкову заочно объявили о подозрении по трем статьям украинского УК.

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