Во Львове вынесли приговор гулявшему в футболке СССР парню

Галицкий районный суд Львова вынес приговор по громкому делу - о задержании молодого парня, который прогуливался в футболке с советской символикой.
Во Львове вынесли обвинительный приговор 22-летнему парню, который гулял по городу в футболке с коммунистической символикой и надписью "СССР". Об этом сообщает портал Суспильне со ссылкой на представителя Галицкого районного суда Павла Березу.
В суде мужчине инкриминировали часть 1 статьи 436 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Прокурор просил признать его виновным в ч.1 ст. 436 УК Украины и назначить наказание в виде года лишения свободы без конфискации имущества, применить статью 75 УК Украины и освободить от отбывания наказания с испытанием", — рассказал Павел Береза.
Также осужденного суд обязал выплатить штраф 1961 гривен в пользу государства за проведенную экспертизу футболки.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 28 декабря около 16:30 в полицию Львова поступила информация о том, что в одном из кафе на улице Валовая находится человек, на головном уборе которого кокарда с коммунистической символикой.
- Правоохранители увидели парня в шапке-ушанке с советской кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде. Его задержали. Выяснилось, что он турист из Киева.
- Далее скандальный нардеп от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива одел шапку-ушанку с советской звездой и публично потребовал своего ареста.
- "Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!", - написал депутат в Facebook.