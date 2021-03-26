Во Львове вынесли приговор гулявшему в футболке СССР парню / УНИАН

Во Львове вынесли обвинительный приговор 22-летнему парню, который гулял по городу в футболке с коммунистической символикой и надписью "СССР". Об этом сообщает портал Суспильне со ссылкой на представителя Галицкого районного суда Павла Березу.

В суде мужчине инкриминировали часть 1 статьи 436 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Прокурор просил признать его виновным в ч.1 ст. 436 УК Украины и назначить наказание в виде года лишения свободы без конфискации имущества, применить статью 75 УК Украины и освободить от отбывания наказания с испытанием", — рассказал Павел Береза.

Также осужденного суд обязал выплатить штраф 1961 гривен в пользу государства за проведенную экспертизу футболки.

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