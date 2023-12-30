Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

В Воздушных силах писали о ракете Х-59 в направлении города Днепр.

https://glavred.info/ukraine/vo-vremya-trevogi-v-dnepre-i-zaporozhe-prozvuchali-vzryvy-chto-izvestno-10529285.html Ссылка скопирована

В Днепре и Запорожье жители слышали звуки взрывов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Telegram

В субботу, 30 декабря, по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северном Кавказе.

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы. Пока что местные власти не комментировали ситуацию.

"В Запорожье слышен звук взрыва", - пишет Суспільне.

видео дня

Обновлено. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил в Telegram, что около 11:34 враг атаковал Запорожье одной ракетой. По предварительным данным, это была ракета "Искандер-М".

"Силами ПВО ракета обезврежена. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - сообщил Малашко.

Взрыв в Днепре

Telegram-каналы также сообщают о взрыве в Днепре. На месте виден столб дыма.

До этого в Воздушных силах писали о ракете Х-59 в направлении города.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Мишенью была вся страна.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты 29 декабря атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

В Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря – День траура по погибшим в результате российской атаки.

В Запорожье количество жертв возросло до 9 человек. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе оккупанты оборвали жизни четверых невинных людей.

Число жертв российской ракетной атаки на Киев 29 декабря возросло до 13 человек. Как сообщил мэр Киева Кличко, тела ещё четверых погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе города.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.