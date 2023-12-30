УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

Анна Ярославская
30 декабря 2023, 12:06обновлено 30 декабря, 12:48
В Воздушных силах писали о ракете Х-59 в направлении города Днепр.
Ракетный удар
В Днепре и Запорожье жители слышали звуки взрывов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Telegram

В субботу, 30 декабря, по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К с аэродрома Моздок, расположенного в Северном Кавказе.

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы. Пока что местные власти не комментировали ситуацию.

"В Запорожье слышен звук взрыва", - пишет Суспільне.

видео дня

Обновлено. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил в Telegram, что около 11:34 враг атаковал Запорожье одной ракетой. По предварительным данным, это была ракета "Искандер-М".

"Силами ПВО ракета обезврежена. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - сообщил Малашко.

Взрыв в Днепре

Telegram-каналы также сообщают о взрыве в Днепре. На месте виден столб дыма.

До этого в Воздушных силах писали о ракете Х-59 в направлении города.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Мишенью была вся страна.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты 29 декабря атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

В Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря – День траура по погибшим в результате российской атаки.

В Запорожье количество жертв возросло до 9 человек. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе оккупанты оборвали жизни четверых невинных людей.

Число жертв российской ракетной атаки на Киев 29 декабря возросло до 13 человек. Как сообщил мэр Киева Кличко, тела ещё четверых погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе города.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Днепра война в Украине новости Запорожья новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

12:20 Синоптик
ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

12:19 Украина
Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:41

В семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Тельцу - интимные проблемы, Льву - одиночество

12:33

Эксперт назвал ключевые достижения СБУ в 2023 году

12:32

"Россия не хочет переговоров. Замораживание войны будет означать наше поражение" - ПодолякВидео

12:31

Регулярные ракетные атаки: сколько раз Россия сможет вскоре ударить по Украине

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапУкраина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап
12:20

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

12:19

ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

12:06

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:05

"Они уже готовы, это касается всей Украины": какие места нельзя посещать на Новый год - прогнозВидео

Реклама
11:58

Отмена санкций и передышка: эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году

11:26

Гороскоп на завтра 31 грудня: Водолей - готовьтесь к позору, Овен - к роману

11:11

Решит ли мобилизация проблемы ВСУ: ответ эксперта

10:47

Константировали смерть мозга: украинский музыкант рассказал о трагедии с его 5-летним сыном

10:28

В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

10:28

Россия усилила армию на 130 тысяч человек: в ISW раскрыли их назначение

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

Реклама
08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

Реклама
21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять