Водить научился в Интернете и проехал 60 км: на Сумщине подросток вместе с братом сбежал из дома

Старший подросток поссорился с отцом и вместе с младшим сбежал из дома / Скриншот ТСН

В Сумской области двое детей сбежали из приемной семьи. Старший ребенок поссорился с отчимом, забрал младшего брата, после чего, прихватив с собой деньги и банковские карты, сел за руль автомобиля и уехал. Подростку, который научился водить в Интернете, удалось проехать 60 километров. Дети оказались в Харькове, на железнодорожном вокзале их нашли волонтеры и передали в полицию.

Как сообщает ТСН. Ранок, в городе Тростянец на Сумщине двое детей несколько дней назад решили уйти из дома. 15-летний подросток и его 10-летний брат сбежали из приемной семьи, взяв с собой деньги и банковские карты.

Старший подросток в первый раз в жизни сел за руль автомобиля. Ему удалось проехать 60 километров, после чего автомобиль застрял в поле в городе Богодухов. Далее ребята решили отправиться в Харьков, где их на железнодорожном вокзале нашли волонтеры, которые передали детей полиции.

В сюжете говорится, что старший подросток решил организовать побег из семьи якобы после того, как приемный отец поругал его из-за разбитого телефона. Парень уже второй раз бежит из семьи, в феврале его уже разыскивали двое суток. Нашли в Киеве, куда он доехал автостопом. Сейчас решается вопрос, вернется ли он в приемную семью.

Также он рассказал, что водить автомобиль научился при помощи разных программ и смотрел, как управляет транспортным средством отец.

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"Я все время скачивал разные программы, учил разные знаки, видео смотрел и у папы видел, как он этим всем управляет. До этого ни разу не садился за руль. Мы дождались ночи, убежали через окно и сели за машину и уехали", - подчеркнул подросток.

Напомним, в Донецкой области двое детей сбежали из дома после скандала с пьяным отчимом. Дети продали игрушку, чтобы купить билет в село Пригородское. Там они раньше жили с родителями.

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