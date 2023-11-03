Водитель нарушил ПДД за 40 минут до ДТП, а жертва только закончила школу: подробности аварии с нардепом

Журналистам не удалось установить, превысил ли скорость нардеп во время наезда на девушку.

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Девушка погибла от полученных травм на месте / Коллаж Главреда. Фото: Нацполиция, Facebook Николаенко

За 40 минут до совершения наезда на 18-летнюю девушку депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко превысил скорость, за что получил штраф в размере 340 грн, сообщает проект Радио Свобода "Схемы".

Указывается, что Николаенко летел на скорости 162 км/ч на участке Киев-Чоп, где было установлено ограничение в 110 км / ч. Однако журналистам не удалось узнать, при какой скорости Николаенко двигался в момент совершения ДТП.

Журналисты "Схем" также выяснили, что Mercedes-Benz, которым управлял Николаенко, принадлежит его гражданской жене Екатерине Вайдич. Машину она приобрела в сентябре 2023 года.

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Всего, начиная с апреля 2023 года, за этим автомобилем в соответствии с сервисом МВД зафиксировано 9 случаев нарушения режима скорости.

Что известно о погибшей

Как сообщает ТСН.uа, под колесами Mercedes-Benz погибла 18-летняя Виктория Назарова - жительница Житомирской области.

Несколько лет назад Виктория потеряла маму.

"В прошлом году Виктория только закончила школу, 11-й класс. Она росла без мамы, ее мама умерла несколько лет назад после болезни. Виктория росла со своей сестрой под опекой тети", - сообщила представительница сельского совета Наталья Добжанская.

После школы Виктория пошла учиться в колледж, где овладевала профессией швеи.

В самом селе к этому добавляют, что через населенный пункт пролегает трасса, и на участке возле села водители обычно не сбавляют скорость.

"Но было ли причиной в данном случае именно превышение скорости - пока неизвестно. Сейчас в село приехало много правоохранителей, видимо, выясняют", - рассказали местные жители.

ДТП с участием Андрея Николаенко

В пятницу 3 ноября с участием депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes-Benz GLE сбил местную 18-летнюю жительницу.

На момент ДТП Николаенко находился в авто вместе с женой. В содеянном нардеп затем сам признался, однако заверил, что ПДД не нарушал и был за рулем трезвым.

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