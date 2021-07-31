"Водная война": РФ открывает новый фронт в борьбе за Крым – Financial Times

В Крыму остро стоит проблема с подачей воды / Reuters

Борьба Москвы за снабжение 2,4 млн жителей захваченного Крыма пресной водой стала горячей точкой необъявленной войны.

Россия обвинила Украину в "геноциде" из-за строительства бетонной плотины через Северо-Крымский канал в дополнение к имеющимся мешкам с песком и земляной плотине, которая были построены в 2014 году, пишет обозреватель британской газеты Financial Times.

Киев опасается, что Москва планирует военное вторжение, чтобы гарантировать себе водный поток из реки Днепр. В сочетании с резким ростом цен на продукты питания и международной изоляцией из-за западных санкций нехватка воды угрожает подорвать обещание президента Владимира Путина улучшить жизнь крымчан под властью России.

В Крыму жалуются, что запасы воды иссякли. "С каждым годом становится все хуже и хуже. У нас не было этой проблемы до аннексии", – говорят местные.

"Крымская "водная война" открывает новый фронт в российско-украинском конфликте", - добавляет издание.

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Прекращение водоснабжения Крыма Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

