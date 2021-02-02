На Прикарпатье коммунальщики потратили кругленькую сумму на презервативы и духи

Компания должна поставить презервативы и духи до конца 2021 года. В тендерной документации указано общее количество товара - 1000 единиц.
В Ивано-Франковской области коммунальное предприятие Коломияводоканал объявило тендер на покупку презервативов, духов и средств гигиены - эти данные обнародованы в системе Prozorro.
В тендерной документации указано общее количество товара - 1000 единиц. Ожидаемая стоимость такой покупки составляет 15000 гривен.
Договор с компанией-продавцом уже подписали. Победитель тендера - частное предприятие ТИС.
Компания должна выполнить заказ до 31 декабря 2021, в этот день заканчивается срок документа.
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По словам журналиста Евгения Гапича в Facebook, что заказ попадает под категорию "духи, средства гигиены и презервативы", что означает, что предприятие, скорее всего, закупило мыло. Он подчеркнул, что учитывая повышение в Украине тарифов, покупка именно контрацептивов вполне оправдана.
"Минутка смеха или странные закупки. Я понимаю, что они закупили мыло, однако так, как они тра*ают жителей Коломыи тарифами на воду, то возможно и презервативы", - написал Гапич.
Журналист также отметил, что компания, которая занималась поставкой товара Коломыеводоканалу занимается не производством мыла, а изготовлением рабочей одежды.
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