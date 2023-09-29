Военный эксперт рассказал, заставит ли Запад Украину идти на переговоры с Россией

По мнению Романа Свитана, сейчас нет никаких предпосылок к тому, что Украина пойдет на переговоры со страной-агрессором Россией.

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По мнению Свитана, вариант переговоров категорически исключен / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

На данный момент категорически не возможен вариант, при которой официальный Киев пойдет на мирные переговоры со страной-агрессором РФ (даже под давлением западных стран). Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Украина и Россия не сядут за стол переговоров, так как их даже организовать нельзя. На данный момент уже есть закон о невозможности такого рода действий. Да и народ Украины, а также армия не позволят никому из политического руководства выполнить такой акт госизмены – не огневой контакт с противником. Потому нет смысла даже говорить об этом", ‒ сказал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия. видео дня

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил возможность переговоров с Россией. Как полагает гарант, пока не лучший момент для диалога, Киев готовится к длительной войне с российскими оккупантами.

Глава Кремля Владимир Путин будет воевать до последнего, считает журналист Александр Сотник. По его мнению, говорить с Путиным никто не будет, однако Украины на случай переговоров должна получить сильную позицию, обеспеченную результатами на поле боя.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Путин не хочет переговоров, а война может продолжаться много лет. Оснований для проведения диалога пока нет.

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